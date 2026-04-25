Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
ЗАПАЗЕНИ

Заради изкуствения интелект: Индустрията на видеоигрите може да генерира печалба от 22 милиарда долара

Индустрията на видеоигрите може да генерира печалба от 22 милиарда долара благодарение на изкуствения интелект, според анализатори на "Морган Стенли". Може да се стигне до намаляване на разходите за разработка на игри почти наполовина, сочи анализът.

Въвеждането на инструменти за изкуствен интелект за автоматизиране на задачи като създаване на игрови среди, генериране на диалог и тестване на софтуер може да съкрати сроковете за разработка и да намали разходите, като с времето повиши рентабилността, според инвестиционната банка.

От „Морган Стенли“ изчисляват, че глобалните разходи на потребителите за видеоигри ще достигнат 275 милиарда долара тази година, като приблизително 20 на сто или около 55 милиарда долара, ще бъдат реинвестирани в разработка на игри и операции.

Разработката на видеоигри може да стане по-ефективна, тъй като изкуственият интелект позволява по-малки екипи и по-бързи подобрения след пускането на играта.

„Смятаме, че стойността ще се концентрира в мащабните платформи и откриването на съдържание, особено при компании със собствени данни, интелектуална собственост и активни онлайн услуги", смятат анализаторите от инвестиционната банка.

От „Морган Стенли“ добавят, че платформи и оператори като „Тенсент“ (Tencent), „Сони“ (Sony) и „Роблокс“ (Roblox) ще са сред основните печеливши, като големи издатели като „Таке-Ту“ (Take-Two), „Електроник Артс“ (Electronic Arts) и „Юбисофт“ (Ubisoft), които могат да внедрят изкуствен интелект в множество заглавия, също могат да се възползват.

Изкуственият интелект може да увеличи приходите, като задържа играчите ангажирани за по-дълго време и стимулира разходите за допълнително съдържание, покупки в играта и абонаменти.

Издателите могат да насочат фокуса си към подобряване на съществуващи франчайзи чрез съдържание, създавано с помощта на изкуствен интелект, като по този начин смекчат финансовия риск, а не да се съсредоточават върху нови предложения, допълват от „Морган Стенли“.

