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Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за документни измами

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:37 мин.
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Задържаха действащ съдебен заседател в Бургас за документи измами. Той е заблуждавал хора да теглят кредити, като ги е уверявал, че не е нужно те да бъдат погасявани. Схемата е мащабна и добре организирана. По наша информация задържаният съдебен заседател е Пламен Делев, срещу когото вече е повдигнато обвинение. Според разследването той е извършвал активна реклама в интернет, представяйки се като банков консултант, юрист и дори съдия. Уверявал е хората, че може да влияе върху хода на определени съдебни дела и да съдейства за благоприятното им развитие.

Делев избягвал лични срещи с потърпевшите и общувал основно чрез интернет и телефонни разговори. За предлаганите от него услуги изисквал заплащане. По този начин успял да събере над 100 000 евро. На част от пострадалите дори препоръчвал да изтеглят банкови кредити, чиито средства да бъдат превеждани по сметки, посочени от него. Той ги уверявал, че заемите няма да се налага да бъдат изплащани, тъй като като „банков консултант“ щял да уреди необходимите документи и процедури. Разследващите са установили, че банковите сметки, през които са преминавали транзакциите, са били на бездомни хора или лица с нисък социален статус.

Асен Фъртунов, началник „Икономическа полиция“ – Бургас: „Изтеглени са множество кредити, само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стойност около 50 000 евро.“

- Използвал ли е лични данни, до които е имал достъп като съдебен заседател?

Христо Христов, прокурор: „Тези обстоятелства тепърва ще се изясняват, тъй като разследването е в ход от буквално два дни. Има данни за наличие у него на документи касаещи такива дела.“

Към момента разследващите са установили 10 пострадали лица, но са убедени, че жертвите са значително повече. Работата по случая продължава. Днес съдът ще разгледа искането за определяне на мярка за неотклонение на обвиняемия.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#измам схема #документни измами #Бургас #съдебен заседател #задържан

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