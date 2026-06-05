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Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България

Николай Минков от Николай Минков
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Чете се за: 03:42 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Кабинетът ще вкара в парламента новия бюджет за обсъждане до края на юни. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на блицконтрол в Народното събрание.

Амбицията на правителството е да направи такъв бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, но тъй като сроковете са кратки, Донев предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели.

Вчера мисията на ЕК е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с макроикономическите дисбаланси, състоянието на публичните финанси изпълнението на ПВУ. Промяна в позицията на Брюксел няма, обяви Донев.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 г. До тази процедура се стигна след изследване от страна на Комисията на нетните разходи за 2025 г."

Оказва се обаче, че прогнозният дефицит за 2026 и 2027 г. на ЕК и на Финансовото министерство се разминават, призна Донев, защото служебното правителство не е подало актуални данни към Брюксел.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Комисията, по нейните разчети, дефицитът в България е 4,1% за 2026 г.и 4,3 % от БВП за 2027 г."

И обяви какви конкретни мерки ще иска Европейската комисия от България.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Една от мерките, това, което Комисията задължително и след вчерашните разговори каза, че ще поиска, това е нетните разходи да се снижават с 0,5% от БВП, ограничаване на разходите и съответно анализ на структурата на разходната част в нашия бюджет."

И обяви, че кабинетът ще е готов с проекта за нов бюджет до края на месеца.

Гълъб Донев, министър на финансите: "МФ и респективно МС сме с амбицията да внесем проекта на бюджет до края на юни месец за разглеждане в Народното събрание. Стремежът ни е максимално нисък бюджетен дефицит към 3%, а колко над това, сметките ще покажат."

В проектобюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнесът и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток.

Вицепремиерът Атанас Пеканов отчете успехи в спасяването на последните траншове по ПВУ. Не така стоят нещата с парите по Плана за устойчив преход:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Темата с "Фонда за справедлив преход" е доста трудна. Има огромни забавяния. До момента има договорени едва 40% от средствата и разплатени само 7,5% от средствата, като това е един фонд от 1, 1 млрд., с който България разполага именно, за да създаде нови работни места, възможности за хората във въглищните региони, така че те да не бъдат застрашени в бъдещето."

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#процедура на свръхдефицит #вицепремиерът Атанас Пеканов #министър на финансите #Гълъб Донев #бюджет #новини в Метрото

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