Българска продукция се изхвърля, а в магазините се продава скъп внос, коментира Цветан Цеков, Браншова камара "Плодове и зеленчуци"
Проверките по границите за вноса на плодове и зеленчуци трябва да бъдат първо постоянни и това е една нормална реакция на държавата като външна граница, каза в "Денят започва" председателят на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков. Целият проблем идва от безконтролният внос на бусове и на пратки, които са под 3,5 тона. Там няма този реален контрол.
Цветан Цеков, председател на УС на БК “Плодове и зеленчуци": "Вижте, тези проверки трябва да бъдат първо постоянни и това е една нормална реакция на държавата като външна граница всеки ден, всеки час влизат десетки камиони. Веднъж транзитират, друга част се разтоварват по областите и ние досега не усещахме, че има някакъв сериозен контрол. Въпреки, че като външна шенгенска граница трябва да има ежедневен такъв. Големият проблем е, че се внасят на занижени цени и всъщност тук трябва НАП и Митници да вземат много сериозно отношение, тъй като всичките ние сме ощетени като производители, а и крайният потребител от цялата тази спекула, защото това е истинската дума."
Българските производители на плодове и зеленчуци са неконкурентоспособни, допълни Цеков. Сред проблемите е, че например в Гърция има експортни субсидии, които се дават и на европейски държави, защитили такъв принцип на подпомагане. В Румъния възстановиха производствата си, защото там има политика и стратегия по отношение на плодовете и зеленчуците:
Цветан Цеков, председател на УС на БК “Плодове и зеленчуци": "Ние сме неконкурентоспособни, защото досега, въпреки нашите протести, въпреки предложенията за това как да излезем от тази дълбока криза, нито едно или много малко от предложенията за излизане на плодове и зеленчуци в Унази и пазарна конкурентоспособност не бяха чути. Българската държава няма реална политика по отношение на възстановяване на този традиционен сектор. И мога да ви кажа и с вчерашна дата, въпреки наши предложения, които са реални, да можем да почнем стъпка по стъпка да възстановяваме и да създаваме политики за нашия сектор, ни беше отговорено чисто административно на наши предложения, които са градивни. Беше, че това не може да се случи, че в съседните държави определени политики се случват. Но огромният проблем е в липсата на приемственост."
Когато има българско производство, а в момента имаме много сериозно българско производство и на плодове, и на зеленчуците заради добрата година, сме изключително конкурентоспособни, допълни Цеков. Но големият парадокс какъв е, че имаме продукция, която се изхвърля, а в търговските вериги има много вносна продукция на много високи цени.
Цветан Цеков, председател на УС на БК “Плодове и зеленчуци": "Даваме примери с краставичките, които между 50 и 60 евроцента се купуват, а в същото време, вие като трайни потребители виждате, че под 2 - 3 евро няма как да намерим такава продукция. И именно големият проблем е в надценките, които се ползват. И там е голямата спекула. И ние твърдим, че докато не се ограничат тези надценки, докато не се ограничат тези търговски надценки за определени групи плодове и зеленчуци, българския потребител винаги ще консумира плодове и зеленчуци на висока цена, защото това е огромният парадокс. При положение, че динята е на 7 - 8 цента, виждате на 60 или 80, на евро, това какво е?"
Цветан Цеков обясни, че по повод поправките, свързани с кооперативите няма комуникация с управляващите и това не е добър атестат:
- Не знаете какво пишат в законодателството, така ли?
- Знаем толкова колкото и вие знаете, макар че се интересуваме. Поискали сме среща, очакваме такава среща, защото е много важно да бъде чути производителя с неговите не желания, а необходимости, за да може да си излезе от тази дълбока криза. Защото има много сериозно притеснение този закон да не бъде изкривен или тези законодателни промени да не бъдат субективизирани. Все пак ние не откриваме топлата. Кога виждаме практиките в западноевропейските държави и трябва да се съобразим с това, там как успешните кооперативи успяват да се борят и да бъдат конкурентоспособни."