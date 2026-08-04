Не се очаква промяна в мощностите на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова на посещение във връзка с мерките предприятия от Министърството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав.

Официалната информация от централата и от Министърството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на "Козлодуй", така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисление за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август.

Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите: "Наистина исторически много рядко се случва такова нещо, но тук и човешката намеса не е малка. Но основното охлаждане върви от самата река - двата канала - топлия и студения. И тъй като те така са направени доста дълбоко, би могло поне още 20 сантиметра да поемат, да има вода."

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