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Българите са доплатили над 744 млн. лева за лекарства по НЗОК през 2025 г.

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Българските пациенти са доплатили от джоба си общо 744 млн. лв. за лекарства, заплащани по линия на Националната здравноосигурителна каса през 2025 г. Това показват данните от новия интерактивен калкулатор за доплащанията в здравеопазването „Доплащане.бг“. Според докладите на Световната здравна организация доплащанията от пациентите формират 39% от всички здравни разходи в България, което е почти двойно над средното ниво за Европейския съюз – 21%. Основен фактор за тази финансова тежест са лекарствата за домашно лечение.

Най-голям дял от доплащанията е свързан с широкоразпространените социално значими хронични незаразни заболявания. Сред тях са артериалната хипертония, предсърдното мъждене, диабет тип 2, стенокардията, сърдечната недостатъчност и последствията от инсулт. За лечението им пациентите са доплатили 475,9 млн. лв., което представлява 63,9% от общата сума за лекарства, заплащани с участие на НЗОК.

Анализът показва и значителни регионални различия. Най-висок е делът на доплащането в област Видин, където пациентите поемат 38,9% от стойността на лекарствата си. Най-нисък е този дял в София-град – 26,5%. Данните сочат, че жителите на по-бедните области системно плащат по-голяма част от стойността на медикаментите си.

Тенденцията е разходите на пациентите да продължават да нарастват. През 2025 г. доплащането достига 744,5 млн. лв., което е с близо 141 млн. лв. повече в сравнение с две години по-рано. Това се случва въпреки увеличаващия се дял на разходите, които НЗОК поема за лекарствено лечение. „Доплащане.бг“ е проект на ЕКИП за анализ на данни от здравеопазването, насочен към проследяване на реалното финансово участие на пациентите при закупуването на лекарства.

Резултатите се базират на анализ на официалните месечни отчети на НЗОК за периода 2023–2025 г., съпоставени с данните от Позитивния лекарствен списък на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. По този начин е изчислена точната сума, която пациентите доплащат за всяко лекарство, по области и по отделни заболявания.

#744 млн. лева #българи #лекарства #НЗОК

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