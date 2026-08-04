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Авария остави без вода десетки населени места в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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авария остави без вода десетки населени места бургаско
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Авария на магистрален водопровод остави без вода десетки населени места в област Бургас. За проблема съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас. До отстраняването на аварията е спряно водоподаването към населените места, захранвани от водоснабдителна система „Камчия-юг“. Засегнати са райони в общините Карнобат, Айтос, Камено и Бургас.

Без вода са градовете Айтос, Камено и Българово, както и селата Невестино, Сигмен, Искра, Зимен, Глумче, Соколово, Козаре, Хаджиите, Драгово, Чукарка, Кликач, Черноград, Поляново, Карагеоргиево, Пирне, Караново, Малка поляна, Свобода, Кръстина, Равнец и Братово.

От ВиК - Бургас предупреждават, че са възможни смущения във водоподаването и в бургаския квартал „Ветрен“. Водоснабдяването ще бъде възстановено след приключване на аварийно-възстановителните дейности, уточняват от дружеството.

#десетки населени места #Бургаско #без вода #авария

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