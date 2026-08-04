С още 2 см е паднало нивото на Дунав край Русе, три са заседналите кораби

С още два сантиметра е паднало нивото на Дунав край Русе. Спад и отрицателни стойности за последното денонощие са измерени покрай всички крайречни градове от Видин до Силистра.
Изключение прави единствено Никопол, където Дунав успява да се задържа на четири сантиметра над критичния минимум. Очакванията са маловодието да продължи през целия месец.
За момента има три заседнали кораба, които обаче са извън границите на плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи. Пасажерския кораб, който заседна миналата седмица край село Гомотарци е изтеглен от плитчините и се прибира в пристанището си
Ивелин Занев, директор на АППД-Русе: "Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите."