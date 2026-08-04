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Стъпили сме на свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея, каза президентът Илияна Йотова на Перперикон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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Чете се за: 01:32 мин.
Общество
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Голям каменен мавзолей беше открит преди дни на Перперикон. Съоръжението се намира в така наречената Ареа Сакра /Свещена зона/ в южната част на града.

То е част от 11 вече открити мавзолеи на това място. Откритието доказва че Перперикон запазва поне до 6 век след Христа статута си на свещено място. На мястото дойде и президентът Илияна Йотова.

Саркофагът принадлежи на виден гражданин от 3-4 век. Според данните на археолозите това не е християнски гроб. В момента се разкрива и базилика от 6 век, в града, който функционира от 7000 години преди Христа до 14 век.

Според данните на музея в Кърджали около 35 000 души годишно посещават Перперикон.

Илияна Йотова, президент на Република България: "На България продължава да й липсва туристическа реклама. Това място има особена енергия и в момента с вас сме стъпили на една свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея."

Вижте още в прякото включване на Златин Бояджиев

#посещение на Перперикон #президент Илияна Йотова #мавзолей #откритие

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