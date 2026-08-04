Стъпили сме на свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея, каза президентът Илияна Йотова на Перперикон

Голям каменен мавзолей беше открит преди дни на Перперикон. Съоръжението се намира в така наречената Ареа Сакра /Свещена зона/ в южната част на града.

То е част от 11 вече открити мавзолеи на това място. Откритието доказва че Перперикон запазва поне до 6 век след Христа статута си на свещено място. На мястото дойде и президентът Илияна Йотова.

Саркофагът принадлежи на виден гражданин от 3-4 век. Според данните на археолозите това не е християнски гроб. В момента се разкрива и базилика от 6 век, в града, който функционира от 7000 години преди Христа до 14 век.

Според данните на музея в Кърджали около 35 000 души годишно посещават Перперикон.

Илияна Йотова, президент на Република България: "На България продължава да й липсва туристическа реклама. Това място има особена енергия и в момента с вас сме стъпили на една свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея."

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