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Академичният съвет на Софийския университет избра ново ректорско ръководство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Академичният съвет на Софийския университет избра ново ректорско ръководство
Снимка: БТА
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Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) избра ново ръководство от шестима заместник-ректори и предсрочно прекрати мандатите на досегашните. Това е станало на заседание на съвета на 29 юли по предложение на ректора проф. д-р Елиза Стефанова, съобщиха от пресцентъра на университета.

Съветът прекрати предсрочно мандатите на заместник-ректорите, избрани през декември 2023 г. по предложение на предишния ректор проф. д-р Георги Вълчев.

По предложение на ректора съветът одобри и нова структура на Ректорския съвет с ресори по научноизследователска дейност; учебна дейност; докторантско и продължаващо обучение; административна дейност; акредитация, рейтинги и връзки с бизнеса; и международна дейност.

След тайно гласуване за заместник-ректори бяха избрани проф. д-р Стелиян Димитров, по научноизследователска, научна проектна дейност и информационни дейности; доц. д-р Силвия Цветанска по учебна дейност за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“; доц. д-р Елена Калфова по обучението за докторанти, постдокторанти и продължаващо обучение; доц. д-р Траяна Недева по административна дейност; проф. д.ик.н. Соня Милева по акредитация, рейтинги, кариерно развитие, алумни и връзки с работодателите и бизнеса, и проф. д-р Мадлен Данова по международна дейност.

Ректорът представи и доц. д-р Симеон Гройсман, който предстои да бъде назначен за функционален ректор с ресор административен състав. Проф. Стефанова благодари на досегашните заместник-ректори за извършената работа и увери, че новото ръководство ще гарантира приемственост. След заседанието ректорът, новоизбраните заместник-ректори и техните предшественици проведоха среща, съобщиха още от СУ.

#заместник-ректори #Академичен съвет #Софийски университет

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