Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе

По данни на две от камерите на автобуса, който катастрофира на "Цариградско шосе" се вижда, че след задминаване на друго превозно средство започва започва тресене и общо взето странни движения на задната част на автобуса, каза председателят на Комисията по транспорт към Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков.

ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с автобус 204, иззети са записите от камерите (СНИМКИ) Иван Таков, председател на Комисията по транспорт, СОС: "По моя информация от трите камери вътре в превозното средство, само две от тях е обработен материала и данните са, да, наистина, че има задминаване на друг автобус и след това започва тресене и общо взето странни движения на задната част на автобуса преди да се случи инцидента и тук вече в хода на следствието трябва да се установи дали става въпрос наистина за някаква техническа неизправност, за човешка грешка, за неравности по самото трасе, защото тук се повдига по-големият въпрос, разбира се, и за инфраструктурата, по която се движат тези превозни средства, която, както знаем, е в почти цяла София в ужасно състояние."

Той определи като трагично състоянието на мантинелите в София.

Иван Таков, председател на Комисията по транспорт, СОС: "Състоянието е трагично. В София, така или иначе, вие знаете, че все пак има ограничения на скоростта. Тук няма, доколкото знам, изискване за магистрални съоръжения, но както виждате, тук във случая единствено и само бетонното преграждение е спасило ситуацията от наистина много по-тежък инцидент, който можеше да се случи. Тогава вече щяхме да водим съвсем различен разговора."

Според Таков, от данните на GPS-а се разбира, че че автобусът е карал непосредствено преди инцидента с около 70 км. в час, което, въпреки че е в рамките на допустимото за "Цариградско шосе", за тази доста овехтяла техника, може би е малко висока скорост. Той отново повтори, че катастрофиралият автобус е на 23 години и вече има над 1 млн. км.

Иван Таков, председател на Комисията по транспорт, СОС: "Това е наистина една овехтяла техника и е хубаво да кажем, че има още 39 от същия модел автобуси, а общо са около 110 над 20 години в момента в движение по линиите на столичния автотранспорт. И оттам, разбира се, идва и необходимостта, и то крещящата необходимост, от подмяна на този състав, който е един от нашите приоритети и мой личен още от началото на мандата, по който работим и имаме такъв доклад още от началото на 2024 година за подмяна на всички тези стари автобуси."

Много се надявам до края на този мандат столичани да получат не само нови автобуси, а нови тролейбуси, нови електробуси, допълни председателят на транспортната комисия.

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