Катастрофа между камион и тир на Северната скоростна тангента в София

Катастрофа между тир и камион е станала тази сутрин на Северната скоростна тангента в София, в участъка от Илиянци към Чепинци, в посока Ботевградско шосе. Сигналът за инцидента е подаден около 5.30 часа, съобщиха от МВР за „По света и у нас“. Заради катастрофата движението в района е преустановено, а на място се извършват процесуално-следствени действия.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през стария околовръстен път, което води до сериозни задръствания. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция". По първоначална информация при сблъсъка ремаркето на единия тир се е обърнало върху пътното платно. Към момента няма данни за пострадали. От полицията призовават шофьорите, които пътуват в посока Пловдив, да се въоръжат с търпение и по възможност да използват алтернативни маршрути до възстановяване на движението.

При удара между двете превозни средства ремаркето на тира се е обърнало на пътното платно. По първоначална информация няма пострадали. Пътният участък временно е затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път II-18 – Софийския околовръстен път. На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението.







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