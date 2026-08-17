Илиана Раева: Колко още успехи трябва да постигнем, за да ни построят зала?

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева се надява успехите в спорта да доведат до развитие на спортната инфраструктура в страната.

На световното първенство във Франкфурт България завоюва шест медала - един златен, три сребърни и два бронзови.

„Още сме под въздействие на емоциите. Аз лично съм много доволна. Участвахме в едно невероятно силно състезание с невиждана до момента конкуренция. Щастлива съм, че Стилияна взе квота. Стана световна вицешампионка в многобоя и спечели титлата на бухалки. Щастлива съм и за ансамбъла, който върви по начертания път. Успяха да повярват в себе си, да изиграят две съчетания без грешка и да вземат два медала“, обяви тя след завръщането на отбора на родна земя.

В Германия Стилияна Николова спечели общо четири медала, а ансамбълът добави още два.

„Много ми е мъчно за Ева Брезалиева, защото според колеги от България и чужбина е била ощетена на лента. Страшно много работихме. Това са клишета, но наистина положихме къртовски труд. Винаги може и по-добре, но аз съм щастлива от това, което постигнахме“, продължи Раева.

Според нея успехите трябва да мотивират състезателките за още усърдна работа.

„Много подробна оценка имам за нашите съперници. Наясно сме къде ни превъзхождат. Предстои сериозна работа. Очакват ни две много, много тежки години. Нови квалификации. Ще се борим за още две квоти – една в ансамбъла и една в индивидуалното“, каза още дългогодишната националка на България.

Според нея е крайно време българската художествена гимнастика да се сдобие със собствена база.