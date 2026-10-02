Егор Корнев изравни световния рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн по време на първия етап от Световната купа по плуване в Баку. Руснакът триумфира в дисциплината с впечатляващо време от 44,84 секунди.

С постижението си 22-годишният Корнев се изравни на върха в историческата ранглиста с австралиеца Кайл Чалмърс. Именно Чалмърс постави досегашния световен рекорд от 44,84 секунди по време на етапа от Световната купа в Казан през октомври 2021 година.

Представянето на Корнев на 100 метра свободен стил е поредното доказателство за отличната му форма в Баку. Руснакът вече има три медала от турнира в рамките на три състезателни дни.

В четвъртък той завърши на второто място на 50 метра свободен стил, като постави нов руски рекорд в дисциплината.

Ден по-късно Корнев стигна и до първата си победа, след като спечели надпреварата на 50 метра гръб.

Най-впечатляващото му постижение обаче дойде на 100 метра свободен стил, където с 44,84 секунди не само завоюва първото място, но и изравни световния рекорд, който се задържаше от 2021 година.