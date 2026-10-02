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Егор Корнев изравни световния рекорд на 100 метра свободен стил

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Спорт
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22-годишният руснак спря хронометрите на 44,84 секунди в Баку и изравни върховото постижение на олимпийския шампион Кайл Чалмърс

егор корнев изравни световния рекорд 100 метра свободен стил
Снимка: БГНЕС
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Егор Корнев изравни световния рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн по време на първия етап от Световната купа по плуване в Баку. Руснакът триумфира в дисциплината с впечатляващо време от 44,84 секунди.

С постижението си 22-годишният Корнев се изравни на върха в историческата ранглиста с австралиеца Кайл Чалмърс. Именно Чалмърс постави досегашния световен рекорд от 44,84 секунди по време на етапа от Световната купа в Казан през октомври 2021 година.

Представянето на Корнев на 100 метра свободен стил е поредното доказателство за отличната му форма в Баку. Руснакът вече има три медала от турнира в рамките на три състезателни дни.

В четвъртък той завърши на второто място на 50 метра свободен стил, като постави нов руски рекорд в дисциплината.

Ден по-късно Корнев стигна и до първата си победа, след като спечели надпреварата на 50 метра гръб.

Най-впечатляващото му постижение обаче дойде на 100 метра свободен стил, където с 44,84 секунди не само завоюва първото място, но и изравни световния рекорд, който се задържаше от 2021 година.

#Световна купа по плуване в Баку #Егор Корнев

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