България с шестнадесет финала на световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки в Йезоло

Шестнадесет финала с българско участие предстоят на световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки, което се провежда в италианския град Йезоло.

В стил пойнт файтинг в категория до 46 килограма при девойките златото със сигурност ще бъде за България, тъй като до финала достигнаха Моника Стоянова и Даяна Лазарова. В същия стил до световната титла ще се опитат да достигнат Борис Десподов (кат. -89 кг.), Александър Миланов (кат. +94 кг.), Тодор Портарски (кат. -57 кг.), София Русева (кат. -32 кг.), Росен Лазаров (кат. -47 кг.), Рая Маринова (кат. -42 кг.), Велислава Зелямова (кат. +47 кг.) Теодор Поповски (кат. -63 кг.), Елеонора Валентинова (кат. -55 кг.), Александра Милушева (кат. -32 кг.) и Росина Пейкова (кат. -37 кг.).

Калина Спирова ще се изправи на ринга срещу представителката на Казахстан Улдана Кали в спор за титлата в категория до 44 килограма в стил фул контакт.

Артем Калиев (кат. -42 кг.), София Русева (кат. -32 кг.) и Моника Стоянова (кат. -46 кг.) са на финал в стил лайт контакт.

Още 16 български кикбоксьори ще вземат участие във фазата на полуфиналите в стиловете К1, фул контакт, лоу кик, киклайт и лайт контакт.

На планетарния шампионат в Йезоло България е представена от 127 кикбоксьори със 175 заявки в отделните стилове.