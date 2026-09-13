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Борис Георгиев завърши пети на турнира по джудо от Големия шлем

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Българинът за първи път този сезон стигна до битката за отличията на надпревара от подобен ранг.

Борис Георгиев завърши пети на турнира по джудо от Големия шлем
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Борис Георгиев завърши на престижното пето място на турнира по джудо от Големия шлем в Будапеща, Унгария.

В спор за отличието при 100-килограмовите българинът отстъпи с "ипон" пред руснака Ниаз Билалов, десети в света, който прибави трети медал в колекцията си тази година от състезания със същия ранг.

Преди това Георгиев записа три победи - първата среща спечели без борба, след това се наложи над Йоес Схел (Нидерландия) с "ипон". Последва успех над украинеца Ярослав Давидчук с "вадзари", а в четвъртфиналите загуби от Даниел Айх (Швейцария), който след това взе бронз.

В репешажите Борис преодоля арменеца Гор Карапетян с "юко", с което се класира за малкия финал.

Георгиев за първи път този сезон стига до битка за отличията на Голям шлем. През 2021-а той взе сребро в Ташкент. По-рано тази година националът спечели два златни медала, но на европейски купи - в София и Сараево.

Преди това Боян Йотов (66 кг) триумфира в Унгария с първа титла от Голям шлем.

#Борис Георгиев

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