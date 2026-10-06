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Първа победа за България на световното по бадминтон за смесени състави в Кайро

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Спорт
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Българите спечелиха Алжир на шампионата за юноши и девойки.

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Снимка: БТА
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Тимът на България записа първа победа на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

В плейофа националите спечелиха срещу Алжир с 2:0. Така те ще играят за местата от 33-о до 40-о. Първият мач на тима утре ще бъде срещу Азербайджан.

До момента на шампионата българите допуснаха загуби от Австралия и от Обединените Арабски Емирства.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

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