МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

От днес до 26 октомври 2026 г. гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.