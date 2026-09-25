БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази
Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината

От днес до 26 октомври 2026 г. гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.

#денонощна линия #президентски избори 2026 #сигнали #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
3
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
4
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
5
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
6
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Общество

В България функционират само два дома за деца, от 137 вече са закрити 135, каза социалният министър в Ню Йорк
В България функционират само два дома за деца, от 137 вече са закрити 135, каза социалният министър в Ню Йорк
Людмила Петкова: Данъкът за моя апартамент от 75 кв. м ще се вдигне с 15 евро Людмила Петкова: Данъкът за моя апартамент от 75 кв. м ще се вдигне с 15 евро
Чете се за: 02:05 мин.
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“? Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“?
Чете се за: 07:45 мин.
Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на президентските избори Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на президентските избори
Чете се за: 02:47 мин.
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
Академия за безпилотна авиация във ВУТП: В нея ще се обучават дрон оператори, инженери и специалисти Академия за безпилотна авиация във ВУТП: В нея ще се обучават дрон оператори, инженери и специалисти
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна" Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна"
Чете се за: 04:07 мин.
По света
ЦИК: 27 остават кандидатските двойки в борбата за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Започва предизборната кампания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ