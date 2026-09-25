Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“?

Новият, шести сезон на „Под прикритие“ няма просто да върне познатите персонажи на екран, а ще покаже как са се променили героите и светът около тях повече от десетилетие по-късно. Паралелно с настоящето сериалът ще се върне назад във времето, за да разкаже как се е събрала бандата на Джаро и какви са условията, създали героите, познати на зрителите от предишните сезони. Това разказаха сценаристите Ваня Николова и Борислав Захариев.

Интересът към продължението на поредицата вече е сериозен, като местата за предпремиерната прожекция на 5 октомври в НДК бяха изкупени за по-малко от два дни. Заради интереса е обявена и втора дата – 6 октомври. Първият епизод от новия сезон ще бъде излъчен по БНТ 1 на 10 октомври от 10 часа вечерта.

Според сценаристът Ваня Николова новият сезон не трябва да бъде разглеждан просто като завръщане на „Под прикритие“, тъй като през изминалите години са се променили както светът, в който се развива историята, така и самият екип.

„Понеже се говореше за завръщане на „Под прикритие“, трябва да кажа, че ние няма как да се завърнем. Десет години назад никой не може да се завърне, колкото и да ни се иска. Така че всъщност ние трябваше да започнем с нови истории на нашите познати герои, защото времето се промени“, обяни Ваня Николова.

По думите ѝ работата по продължението е изисквала особено внимание именно заради промените през последното десетилетие.

„Самият свят на „Под прикритие“ се промени от времето, когато той се роди, до днес. Затова и как се продължава този сериал? Първо се продължава с адски много внимание, с идеята да отразим новите правила, новия свят, в който ние живеем в момента. Така че не може да говорим за завръщане, защото ние сами като екип сме се променили“, посочи тя.

Историята на новия сезон е разработвана в продължение на година от сценарния екип заедно със Слави Ангелов и Димитър Митовски.

Зрителите ще разберат къде се намират познатите персонажи години след събитията от последния излъчен сезон. Наред с тях в историята ще влязат нови герои и нови конфликти, които няма да бъдат ограничени само до професионалния и криминалния свят, коментира сценаристът Борислав Захариев.

Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон? „Ще видим героите. Къде са те сега в техния житейски и професионален път? Любимите герои на хората. Освен това ще ги видим в срещи с нови герои и с нови предизвикателства, в които сме заложили и доста личен залог за всеки един от тях. Отвъд професионалните им ангажименти“, каза сценаристът Борислав Захариев.

Една от съществените промени в структурата на сериала е разказването на историята в два времеви пласта. Част от действието ще отвежда зрителите в миналото на вече познатите персонажи.

„Другото интересно, което можем да кажем, е, че ще проследим и един пласт от историята на тези герои и на други любими герои от „Под прикритие“, от тяхното минало, където ще видим какви събития и какво се е случило и какво ги е формирало да бъдат хората, които зрителите познават от предишните сезони. Това, според мен, ще бъде интересно и това беше също едно голямо предизвикателство за нас – да намерим този баланс, да разкажем историята в тези два времеви пласта“, обясни Захариев.

Линията в миналото ще покаже и началото на една от най-разпознаваемите престъпни групировки от предишните сезони – тази на Джаро. Чрез нея сценаристите поставят историята и в контекста на българския преход.

„Ние направихме две паралелни истории. Едната, която върви в епоха. Всъщност това е как се събира бандата на Джаро, което ние знаем от предишните сезони. Всъщност как се раждат условията, за да съществуват хора като Джаро, като Иво Андонов. Ние говорихме много дълго време за преход. Ние сме деца на прехода, моето поколение. И всъщност ние виждаме, че когато се смени една стара система, но още няма нова, обикновено се получава един вакуум, в който той трябва да бъде запълнен по някакъв начин. Тоест ние виждаме и ще видим в епохата не само тия хора как се събират, но и какви са условията, за да станат това, което са до качването на екран в първи сезон, който вие сте гледали преди повече от 12 години“, каза Николова.

Сценаристите обясниха, че връзката между двете сюжетни линии ще се разкрива чрез персонажите и събитията в новия сезон.

Още в първия епизод зрителите ще се срещнат и с нещо, което според сценаристите досега не е присъствало по този начин в „Под прикритие“ – семейство, което е част от престъпния свят.

„В новата част от историята, ще видим за първи път семейството, което е от средите на мафията. Реално. Защото ние досега не сме давали, а семейството в криминалните драми обикновено води до много сериозни лични залози. Това беше причината, поради която ние хванахме тази линия“, обясни Ваня Николова.

Работата по шестия сезон се различава съществено и като производствен процес от създаването на първите сезони. Тогава сценариите са били писани паралелно със снимките, което е поставяло екипа под постоянен натиск. Този път екипът е разполагал с повече време за предварителна подготовка на историята.

Сред новостите в сезона е и по-силното присъствие на женски персонажи. По думите на сценаристите това не е резултат от предварително поставена цел, а от развитието на самата история.

Вижте целия разговор с Ваня Николова и Борислав Захариев.