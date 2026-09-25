МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония

Процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. Това става ясно от позиция на министъра на външните работи Велислава Петрова. Вчера министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски заяви, че за Северна Македония е важно във всички разговори, които ще води с България в бъдеще, да има и участие на ЕС.

България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет.

Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Съюза, се изтъква в позицията. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония.

Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност.

Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път, се посочва още в позицията.