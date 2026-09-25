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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Започва предизборната кампания

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проверяваме електронен път телефона номера избирателната секция мястото гласуване
Снимка: БТА/Архив
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Започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя приключва в 24.00 ч. на 23 октомври. На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700 секции.

Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като досега малко над 18 400 са подали заявление за участие в изборите.

По традиция най-много в Турция, следвана от Великобритания, Германия и САЩ.

Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава - 27.

Вчера обаче ЦИК обяви недействителност на регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов, част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент на Александър Томов.

Причината - Инджов не е с българско гражданство по рождение. По-късно вечерта стана ясно, че вместо Сергей Инджов, Томов е предложил Александър Гарибов за кандидат за вицепрезидент. Предстои ЦИК да извърши проверка на новия кандидат.

#начало на предизборната кампания #президентски избори 2026

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