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Франция очаква папа Лъв XIV

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:52 мин.
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франция очаква папа лъв xiv
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Франция се готви да посрещне папа Лъв 14-ти. Това е първата визита на Светия отец в страната след избирането му за глава на Римокатолическата църква.

По-късно днес той ще разговаря с президента Еманюел Макрон. Папата ще посети и възстановената катедрла Нотр Дам, е вечерта ще отслужи меса на Стад дьо Франс.

А утре в центъра на Париж ще има тържествена литургия, на която се очаква да присъстват на 600 хиляди души.

По време на посещението си Светият отец ще се срещне и с жертви на сексуално насилие. А в неделя, в град Мец ще произнесе реч за мир и европейско единство. За заключителното събитие са поканени всички лидери от Европейския съюз.



#посещение на папа Лъв XIV #срещи #литургия #Франция

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