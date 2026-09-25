франция очаква папа лъв xiv

Франция се готви да посрещне папа Лъв 14-ти. Това е първата визита на Светия отец в страната след избирането му за глава на Римокатолическата църква.

По-късно днес той ще разговаря с президента Еманюел Макрон. Папата ще посети и възстановената катедрла Нотр Дам, е вечерта ще отслужи меса на Стад дьо Франс.

А утре в центъра на Париж ще има тържествена литургия, на която се очаква да присъстват на 600 хиляди души.

По време на посещението си Светият отец ще се срещне и с жертви на сексуално насилие. А в неделя, в град Мец ще произнесе реч за мир и европейско единство. За заключителното събитие са поканени всички лидери от Европейския съюз.





