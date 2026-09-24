БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина Марина Влади
Чете се за: 01:20 мин.
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на...
Чете се за: 00:32 мин.
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил...
Чете се за: 01:17 мин.
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в...
Чете се за: 03:35 мин.
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова за позицията на ООН в подкрепа на Украйна: Аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
живо президентът илияна йотова коментар актуални теми
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод позицията на ООН в подкрепа на Украйна. Държавният глава е категоричен, че мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

Илияна Йотова, президент на България: "Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота. Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него. Своята позиция заявих в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия."

">

#Илияна Йотова #Русия #ООН #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
1
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
2
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
3
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
4
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
5
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
Очакват ни условия за слани в четвъртък
6
Очакват ни условия за слани в четвъртък

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Политика

Президентските избори: ЦИК обяви недействителност на регистрацията на Томов–Инджов
Президентските избори: ЦИК обяви недействителност на регистрацията на Томов–Инджов
Стратегическо партньорство в туризма: България и водещ световен туроператор с меморандум за сътрудничество Стратегическо партньорство в туризма: България и водещ световен туроператор с меморандум за сътрудничество
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота
Чете се за: 04:12 мин.
След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
Предложенията за данъчните промени: Опозицията с критики към идеите на властта Предложенията за данъчните промени: Опозицията с критики към идеите на властта
Чете се за: 04:55 мин.
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.
По света
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ