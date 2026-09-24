Илияна Йотова за позицията на ООН в подкрепа на Украйна: Аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета

Аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод позицията на ООН в подкрепа на Украйна. Държавният глава е категоричен, че мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

Илияна Йотова, президент на България: "Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота. Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него. Своята позиция заявих в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия."