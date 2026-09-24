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20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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съдът отмени условната присъда васил михайлов
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Гърция е издала Европейска заповед за арест за прокурорския син Васил Михайлов.

Той е издирван от властите в Кавала по разследване за причиняване на тежка телесна повреда и участие във въоръжен грабеж.

По гръцкото законодателство това са тежки предстъпления, за които се предвижда доживотен затвор.

Тъй като Васил Михайлов излежава присъда в затвора в Самораново и след 20 дни трябва да бъде освободен, Окръжната прокуратура в Кюстендил е издала постановление за задържането му на основание Закона за екстрадицията и Европейската заповед.

Окръжният съд в областния град е определил мярка "задържане под стража", тъй като има опасност МИхайлов да се укрие, ако излезе на свобода.

Михайлов е обявен за международно издирване с цел арест и предаване на гръцките власти. Европейската заповед за арест е издадена въз основа на заповед за арест на следовател в Кавала във връзка с провеждано разследване.

#прокурорския син #Гърция #европейска заповед за арест #Васил Михайлов

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