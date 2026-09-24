Бюджетът на София: Местният парламент прие парите на Столичната община

С 49 гласа „за“ общинските съветници приеха бюджета на София за тази година. Бюджетът идва със закъснение, а общината вече започва подготовката на финансовата рамка за следващата година.

Причината чак сега той да бъде гласуван е забавянето на приемането на окончателния държавен бюджет, който се гласува в края на месец юли. По думите на общината – бюджетът е с рекордна стойност. Той е в размер на над 1 млрд. и 500 млн. евро. От тях около 300 млн. евро са за инвестиции в различни области, а 615 млн. евро – собствени приходи на общината. Транспортът, инфраструктурата, образованието и градската среда са сред основните направления в бюджета за тази година.

Васил Терзиев, кмет на София: „Колкото и да е рекорден един бюджет, средствата остават ограничени спрямо нуждите на София. Затова трябва да търсим ефективност при всеки проект и допълнителни възможности за финансиране. През следващите месеци трябва да подготвим дългосрочна капиталова рамка, в която ясно да се вижда кои проекти са приоритетни и как могат да бъдат финансирани.“

Истинската работа по бюджета предстои с подготовката на финансовата рамка за 2027 г., заяви Терзиев.

Васил Терзиев – кмет на София: „Имаме ангажимент да запознаем общинските съветници възможно най-рано с рамката, основните политики и проектите, които ще предложим за следващата година.“

Общината очаква и около 25 млн. евро допълнителни собствени приходи през 2027 г. вследствие на промяната в данъчните оценки.

Георги Клисурски, заместник-кмет по финанси: „Гражданите трябва да знаят, че може да плащат малко повече за данъка върху недвижимите имоти. Също така, ако изповядват сделки с имоти – тоест покупки, продажби или дарения, 3-процентовия местен данък, който плащат, също ще има увеличение, което се определя на база данъчна оценка.“

Икономическата рамка на градския транспорт също беше приета, като за 2026 г. е предвиден значителен дефицит.