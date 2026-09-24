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ЗАПАЗЕНИ

Трима мъже са задържани за взломни кражби от 13 офиса в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Чете се за: 01:05 мин.
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полиция - патрулка
Снимка: БТА
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Задържаха трима мъже за взломни кражби от офиси в Пловдив. Те са криминално проявени и осъждани пловдивчани, съобщиха от полицията. Разследването на криминалисти от Второ районно управление започнало след сигнал за кражби от няколко съседни кантори на приземния етаж на офис сграда на булевард „Руски“. Посегателството било извършено в нощта срещу събота.

При огледите било установено, че са разбити прозорците на 13 помещения. От офисите били откраднати пари и различни вещи, като общата стойност на задигнатата сума е около 1200 евро. В рамките на образуваното досъдебно производство полицаите предприели оперативни и издирвателни действия, които ги насочили към тримата заподозрени.

Мъжете са задържани вчера. С постановление на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура в Пловдив те са привлечени като обвиняеми и са оставени в ареста за срок до 72 часа.

#13 офиса #зъдаржани #трима мъже #взломни кражби #Пловдив

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