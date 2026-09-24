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Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3

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Чете се за: 03:22 мин.
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радослав росенов стартира победа европейското първенство бокс софия
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Европейското първенство по бокс за мъже и жени събра състезатели от 40 държави в София.

Надпреварата започна на 17 септември и ще продължи до 25 септември в зала "Асикс Арена". В шампионата участват над 400 боксьори в 20 категории.

Семион Болдирев и Кирил Георгиев дебютираха с поражения. При 85-килограмовите Болдирев не успя да премине кантара и не излезе срещу италианеца Марвин Гилардучи, който спечели без игра. В категория над 90 килограма Кирил Георгиев отстъпи с 0:4 пред украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

Златислава Чуканова допусна неочаквана загуба на старта. Европейската вицешампионка се представи силно срещу представителката на Ирландия Дейна Муурхаус в категория до 51 килограма, но отстъпи с неединодушно съдийско решение.

Венелина Поптолева също отпадна от шампионата. В категория до 54 килограма тя допусна драматично поражение с 2:3 гласа от чехкинята Ленка Бернардова.

Станимира Петрова не успя да сбъдне мечтата си за медал. Световната и 4-кратна европейска шампионка отстъпи четвъртфиналите в категория до 57 килограма с единодушно съдийско решение пред ирландката Микаела Уолш.

Радослав Росенов донесе първи медал за България от европейското първенство. В четвъртфиналите в категория до 60 килограма българинът се наложи с неединодушно съдийско решение над руснака Всеволод Шумков. С успеха той се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие.

Рами Киуан донесе втори медал за Българи. Под аплодисментите на феновете в „Асикс Арена“ националът ни буквално се забавляваше на ринга по пътя към полуфиналите. Шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан.

Хавиер Ибаниес и Роселин Бачевски обраха аплодисментите на публиката в „Асикс Арена“. Двамата оставиха сърцата си на ринга на европейското първенство по бокс в София. Това обаче не бе достатъчно, за да получат и съдийското одобрение по пътя към медалите. Ибаниес отстъпи на британеца Абдул Бъртън, а Бачевски преклони глава пред бронзовия медалист от Олимпийските игри в Париж и от последните три световни първенства Емануел Рейес.

Алейна Мехмед загуби на четвъртфиналите в категория до 80 килограма. Българката отстъпи с единодушно съдийско решение (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) пред украинката Ирина Луцак.

Уилиам Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач със сърбина Растко Симич още в края на първия рунд.

БНТ 3 ще излъчи полуфиналите на 24 септември от 13:30 и от 18:00 ч., както и финалите на 25 септември от 17:00 ч.!

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#eвропейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 г.

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