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Жоел Арате: Не съм доволен от съдийството на европейското първенство по бокс в София

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Спорт
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Треньорът на българския национален отбор по бокс за мъже смята, че Хавиер Ибаниес е бил ощетен.

Жоел Арате
Снимка: Startphoto.bg
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Треньорът на българския национален отбор по бокс за мъже Жоел Арате не е съгласен със съдийските решения на европейското първенство по бокс в София.

Меко-казано спорно бе поведението на реферите на двубоя на Хавиер Ибаниес. В категория до 55 килограма бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж влезе по-трудно в мача с британеца Абдул Бъртън. Съперникът му взе първия рунд, след което Ибаниес вдигна значително оборотите. Той доминира изцяло във втората и третата част, а британецът получи и наказание от съдията на ринга. Противно на очакванията обаче, ръката на нашия национал не бе вдигната за победа. Вместо това, изненадващо и за Бъртън, той бе посочен като полуфиналист след 3:2 гласа (29:27, 27:29, 29:27, 27:29, 28:28). Последва бурен протест от страна на българския лагер, както и мощни освирквания от трибуните, но решението остана непроменено.

"Не съм доволен. Има проблем с корупция. Хавиер спечели втория рунд навсякъде. В третия рунд Хавиер бе по-агресивен, но супервайзерът и реферите отсъдиха загуба. Не съм съгласен с това решение. Ние сме домакини, а няма респект към България, публиката и нашите състезатели. Хавиер е трети на Олимпиада, шампион на европейско първенство и многократен медалист. Много се ядосах и протестирах. Ще изчакам решението на федерацията, може би трябва да се пусне контестация", сподели наставникът.

Според него Българската федерация по бокс трябва да сигнализира за съдийските грешки.

"Трябва да подадем сигнал на олимпийския комитет или на най-високото ниво. Трябва да се разследват съдиите и супервайзерът. Надеждата ми е всички да са като Хавиер. Ако ние играем със сърце на ринга, не можем да загубим. Ще дадем всичко на ринга", допълни кубинецът.

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#Жоел Арате

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