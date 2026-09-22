Словашкият премиер Роберт Фицо остро критикува Европейския съюз, че не се справя с високите цени на горивата, и призова за спешна среща на върха по този проблем.

Според него очакванията страната му да компенсира скъпите горива за сметка на пенсии и здравеопазване са проява не само на „некомпетентност“, но и на „цинизъм“ от страна на Брюксел. Фицо заяви, че неговото правителство ще вземе решение по мерки за контрол на цените на горивата в сряда.

Словашкият премиер е отявлен критик на енергийната политика на Евросъюза и изискванията за намаляване на въглеродните емисии. Той поддържа топли връзки с Русия и настоява за подновяване на икономическото сътрудничество с Москва.

Словакия продължава да купува руски газ, а Фицо открито не одобрява подхода на Запада към войната в Украйна.

Роберт Фицо, премиер на Словакия: „Европейският съюз харчи стотици милиарди в подкрепа на Украйна във войната срещу Русия, знаем и как да свикваме извънредни срещи на върха. Време е Европейската комисия да покаже, че съществуват дреболии като гражданите на Европейския съюз с техните радости, а днес основно с техните тревоги. Цените на горивата са основание за незабавно свикване на извънредна среща на върха на Европейския съюз за търсене на решения на европейско равнище.“





