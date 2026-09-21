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Таван на цените на горивата на дребно и временен данък върху рафинериите в Чехия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:32 мин.
По света
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измама недоразумение отчитат бензиностанциите повече газ бутилките фабричния обем
Снимка: Архив/БГНЕС
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Чешкото правителство обяви, че от началото на октомври въвежда таван на цените на горивата на дребно и временен данък за рафинериите, предаде Франс прес.

Това е втората подобна мярка, предприета тази година от министър-председателя Андрей Бабиш, след като между април и юли в Чехия бяха въведени ограничения върху цените на горивата.

Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в Европа заради конфликтите в Близкия изток и Украйна.

„Правителството одобри предложение за възобновяване на регулирането на цените на горивата от 1 октомври“, заяви чешкият министър на финансите Алена Шилерова.

Тя уточни, че Министерството на финансите ще определя всеки ден максималните допустими цени на бензина и дизеловото гориво.

Средната цена на дизеловото гориво и бензина по бензиностанциите в страната е достигнала 44,21 крони (2,08 долара) за литър през август спрямо 34,49 крони (1,63 долара) през август 2025 г., съобщи чешката компания Си Си Ес (CCS), която проучва пазара на горива в страната от 2005 г.

Чешкото правителство ще въведе и временен данък за рафинериите - „сектор, който се възползва от покачването на цените (на горивата)“, заяви Шилерова пред журналисти.

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