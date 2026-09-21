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ЕЦБ: Резкият скок на цените на едро на природния газ ще се отрази по-бързо отпреди върху цените на дребно

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Снимка: илюстративна
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Резкият скок на цените на едро на природния газ ще се отрази по-бързо отпреди върху инфлацията при цените на дребно и електроенергията в еврозоната, заяви Европейската централна банка (ЕЦБ) в своя последен Икономически бюлетин, публикуван в понеделник.

Цените на природния газ се удвоиха от началото на конфликта в Близкия изток, докато цените на петрола нараснаха по-умерено – с около 40%. В Европа рязкото покачване на цените на енергията възроди опасенията за инфлацията, главно поради скока в цените на едро на синьото гориво.

Конфликтът с Иран и засилената конкуренция от страна на Азия за доставки на втечнен природен газ (LNG) на спот пазара съвпаднаха с периода, в който Европа се опитваше да натрупа запаси от природен газ за зимата - през пролетта и лятото.

"Пренасянето на цените на едро към цените на дребно се ускори по отношение на природния газ, но общата тенденция за забавено и неравномерно предаване на ценовите изменения се запазва както за газа, така и за електроенергията", отбелязват икономистите на ЕЦБ в последния бюлетин.

Проучване на ЕЦБ сред централните банки в еврозоната показа, че се очаква промените в цените на газа на едро да се пренесат върху инфлацията за потребителите заради газа в рамките на 1–3 месеца в повече от половината от страните членки на еврозоната, в рамките на 4–6 месеца – за около една десета от тях, и в рамките на 7–12 месеца – за около една трета от еврозоната, като и в трите случая сроковете са по-кратки в сравнение с 2022 г.

"Прави впечатление, че делът на държавите, отчитащи бавно пренасяне на цените на едро към потребителските цени в рамките на 13–24 месеца, е спаднал от около 40% на около 5% спрямо 2022 г.", отбелязаха от ЕЦБ.

ЕЦБ, която през юни повиши основния лихвен процент за еврозоната за първи път от 2023 г. насам, отново вдигна лихвите през септември с 0,25 процентни пункта, тъй като инфлацията от над 3% значително надхвърля дългосрочната целева стойност на банката от 2%.

"Перспективите остават силно несигурни, като съществуват рискове от по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж" заяви ЕЦБ в решението си за паричната политика от 10 септември – денят, в който саудитският сухопътен петролопровод, заобикалящ Ормузкия проток, беше атакуван с дронове.

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