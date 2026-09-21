Глобиха с 403 млн. евро „Гугъл“ заради начина, по който събира лични данни

Ирландската комисия за защита на данните глоби компанията майка на „Гугъл“ „Алфабет“ с 403 млн. евро, съобщи регулаторът в изявление, цитирано от Ройтерс. Глобата е в следствие на разследване на начина, по който търсачката обработва данни за местоположението на потребители.

Разследването е започнало през 2020 г. след жалби от няколко европейски организации за защита на правата на потребителите относно обработката от „Гугъл“ на данни за местоположението във връзка с определени услуги и продукти.

„В резултат на нарушенията на „Гугъл“ хората може да не са знаели, че данните за местоположението им се използват например за въздействие върху тях чрез реклами или за извеждане на информация за интересите им, и са могли да загубят контрол над личните си данни“, заяви зам.-комисарят Греъм Дойл в изявление. „Съхраняването на данните за местоположението на потребителите за по-дълъг от необходимия срок е задълбочило тази загуба на контрол“, допълни той.

„Гугъл“ не е отговорил на този етап на запитването на Ройтерс за коментар.

Това е четвъртата по големина глоба, наложена от ирландския регулатор, който е водещият регулатор на ЕС за повечето от големите американски интернет компании заради местоположението на техните операции в ЕС в Ирландия.