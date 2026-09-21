БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 00:25 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глобиха с 403 млн. евро „Гугъл“ заради начина, по който събира лични данни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Икономика
Запази
Глобиха с 403 млн. евро „Гугъл“ заради начина, по който събира лични данни
Слушай новината

Ирландската комисия за защита на данните глоби компанията майка на „Гугъл“ „Алфабет“ с 403 млн. евро, съобщи регулаторът в изявление, цитирано от Ройтерс. Глобата е в следствие на разследване на начина, по който търсачката обработва данни за местоположението на потребители.

Разследването е започнало през 2020 г. след жалби от няколко европейски организации за защита на правата на потребителите относно обработката от „Гугъл“ на данни за местоположението във връзка с определени услуги и продукти.

„В резултат на нарушенията на „Гугъл“ хората може да не са знаели, че данните за местоположението им се използват например за въздействие върху тях чрез реклами или за извеждане на информация за интересите им, и са могли да загубят контрол над личните си данни“, заяви зам.-комисарят Греъм Дойл в изявление.

„Съхраняването на данните за местоположението на потребителите за по-дълъг от необходимия срок е задълбочило тази загуба на контрол“, допълни той.

„Гугъл“ не е отговорил на този етап на запитването на Ройтерс за коментар.

Това е четвъртата по големина глоба, наложена от ирландския регулатор, който е водещият регулатор на ЕС за повечето от големите американски интернет компании заради местоположението на техните операции в ЕС в Ирландия.

# лични данни #глоба #Гугъл #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
3
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
5
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
6
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Европа

Таксата за влизане във Венеция може да достигне 30 евро
Таксата за влизане във Венеция може да достигне 30 евро
От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел
Чете се за: 00:45 мин.
Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да укрепва мира, а не разделенията Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да укрепва мира, а не разделенията
Чете се за: 02:07 мин.
След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа
Чете се за: 00:57 мин.
Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище
Чете се за: 01:07 мин.
Новите евробанкноти: Изтича срокът да гласуваме за дизайна им Новите евробанкноти: Изтича срокът да гласуваме за дизайна им
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Над 85 хиляди души посетиха фестивала LUNAR в София за четирите...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ