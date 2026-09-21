Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище

Над 5000 души се включиха в протестно шествие в Барселона срещу плановете за разширяване на местното летище. Според демонстрантите увеличаването на капацитета ще доведе до сериозни социални и екологични проблеми за региона.

Протестът премина под надслов "Не на разширяването, нито сега, нито никога". Демонстрацията събра хора различни райони на каталунската столица и съседни градове, колоездачи и дори трактори. Акцията идва дни след като правителството одобри инвестиция от 1,7 милиарда евро за летището в Барселона през следващите пет години, която включва подготвителни дейности за бъдещо разширение на пистата.

Според протестиращите увеличаването на капацитета ще засили масовия туризъм, ще увеличи замърсяването с въглероден диоксид и ще задълбочи кризата с цените на жилищата. Те се заканиха протестът да бъде само първа стъпка от продължителна съпротива, която ще блокира проекта.