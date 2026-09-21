БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Над 5000 души се включиха в протестно шествие в Барселона срещу плановете за разширяване на местното летище. Според демонстрантите увеличаването на капацитета ще доведе до сериозни социални и екологични проблеми за региона.

Протестът премина под надслов "Не на разширяването, нито сега, нито никога". Демонстрацията събра хора различни райони на каталунската столица и съседни градове, колоездачи и дори трактори. Акцията идва дни след като правителството одобри инвестиция от 1,7 милиарда евро за летището в Барселона през следващите пет години, която включва подготвителни дейности за бъдещо разширение на пистата.

Според протестиращите увеличаването на капацитета ще засили масовия туризъм, ще увеличи замърсяването с въглероден диоксид и ще задълбочи кризата с цените на жилищата. Те се заканиха протестът да бъде само първа стъпка от продължителна съпротива, която ще блокира проекта.

#разширяване #Барселона #летище #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
1
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
2
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“ на Ивайло Калушев
3
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
4
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
5
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
6
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Европа

Новите евробанкноти: Изтича срокът да гласуваме за дизайна им
Новите евробанкноти: Изтича срокът да гласуваме за дизайна им
След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа
Чете се за: 00:52 мин.
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори
Чете се за: 03:10 мин.
Глад за дронове: Унгарска компания разширява производството си до 4 пъти до края на годината Глад за дронове: Унгарска компания разширява производството си до 4 пъти до края на годината
Чете се за: 03:07 мин.
Заради климатичните промени в Нидерландия вече отглеждат и фъстъци Заради климатичните промени в Нидерландия вече отглеждат и фъстъци
Чете се за: 06:22 мин.
Митрополит Антоний оглави празнична служба пред мощите на света София във френския град Ешо Митрополит Антоний оглави празнична служба пред мощите на света София във френския град Ешо
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН
Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори
Чете се за: 03:10 мин.
По света
След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, а разходите ни са с до...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището във Варна, търсят причините за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Глад за дронове: Унгарска компания разширява производството си до 4...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Как приказките оживяват в училището в благоевградското село Крупник...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ