БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, а разходите ни са с до 50% по-високи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Каква е реколтата и има ли увеличение в цената на пшеницата. Как повишението на горивата се отразява на дейността на зърнопроизводителите и ще повлияят ли тези процеси на стойността на хляба?

В пловдивското село Борец зърнопроизводители вече прибират реколтата. Добивите от пшеница са по-добри спрямо миналата година, но цената остава без съществена промяна.

В момента пшеницата се продава между 160 и 180 евро на тон в зависимост от качеството, докато през миналата година цената е била по-висока.

„В зависимост от качествата, пшеницата миналата година варираше от 320 лева на тон, до до 360-370 е максимум, което е стигал пшеницата на тон. А сега в момента е 160-180 евро на тон, в зависимост от хлебопекарните качества. Тоест цената е една и съща“, обясни Людмил Работов, член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Годишното производство на пшеница в България е между 5 и 7 милиона тона, докато вътрешното потребление е значително по-малко.

„ Няма как това нещо да се преработи и да остане в държавата. Потреблението е най-много милион и половина. Като тук потреблението не става просто за хляб, има и за животни.“

Произведеното количество се използва и за индустрията и семепроизводството, а излишъкът се изнася основно към европейския пазар и близки африкански държави.

На фона на непроменената цена на пшеницата обаче производителите отчитат сериозно увеличение на разходите си. Според тях цените на препаратите за растителна защита, горивата и торовете са се увеличили с до 50%.

„Цената на продукцията, от които се правя хляб, т.е. пшеницата от 10 години е една и съща. Така че сравнена по отношение на хляба няма как да се промени. Тя е константа, със съжаление. А разходите, които правим, са двойни. Т.е. препаратите за растителна защита, горивата, торовете, всичко това нещо е с 30-40% до 50% увеличение. Няма как да не сме на загуба.“

Според зърнопроизводителите увеличението на разходите няма как да бъде компенсирано единствено с по-високи добиви. Зърнопроизводителите определят като недостатъчна и предвидената държавна помощ от 44 евроцента за литър газьол, но настояват средствата да бъдат изплатени бързо, за да могат да покрият част от разходите си при есенната сеитба.

Вижте повече в прякото включване на Галена Паскова.

#зърнопроизводители #пшеница #цена #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
1
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
2
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“ на Ивайло Калушев
3
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
4
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
5
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
6
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Пазари

Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър
Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:50 мин.
Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз
Чете се за: 03:30 мин.
Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради скъпите горива Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради скъпите горива
Чете се за: 00:45 мин.
Цените на горивата в Русе - с колко са поскъпнали през последната седмица? Цените на горивата в Русе - с колко са поскъпнали през последната седмица?
Чете се за: 01:47 мин.
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН
Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори
Чете се за: 03:10 мин.
По света
След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, а разходите ни са с до...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището във Варна, търсят причините за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Глад за дронове: Унгарска компания разширява производството си до 4...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Как приказките оживяват в училището в благоевградското село Крупник...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ