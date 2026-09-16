За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)

Опозицията с призив към управляващите да вземат мерки за високите цени на горивата. Идеите на различните формации са от 20 евроцента намаление на цената за литър бензин и дизел до корекция в цената на ДДС за горивата.

Отговорът на премиера: правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния и училищния транспорт, бърза помощ, както и на най-уязвимите.

Да има директни компенсации за хората заради високите цени на горивата - за това настояват от "Демократична България".

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България":

Ние предлагаме 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел както и пропанбунат, а от нормалните безнзин и дизел. В момента заради високите цени приходите в бюджета от данък добавена стойност компенсират изцяло тези 20 евроцента.

ПП предупредиха: задава се сериозен инфлационен шок и ако кабинетът изпусне кризата - няма да се оправим поне две години.

Асен Василев - председател на Продължаваме промяната:

Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки, ако не знаят как - да препишат мерките от 2022г.

"Възраждане" изброиха възможните мерки, които очакват от кабинета:

Димо Дренчев - депутат от ПГ на "Възраждане":

Корекция в цената на ДДС за горивата, защото акцизите вече са много ниски, или някакъв тип субсидия за фирмите, които ползват горива и за гражданите, дали ще е на критерии социално слаби, но тези мерки трябва да започнат да се обсъждат.

Отговорът на властта: работи се в две направления. Първото е да има по-голям капацитет за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Кабинетът разработва и пакет от мерки за най-уязвимите.

Румен Радев - министър-председател на Република България:

В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените.

ГЕРБ-СДС обвиниха регионалния министър, че е показал на комисия доклад от Сметната палата за одит на АПИ, а такъв няма. Няма и проект на доклад - отговорили от сметната палата на ГЕРБ.

Теменужка Петкова - депутат от ПГ на ГЕРБ:

Когато управляващите започнат да си измислят резултат от одитни доклади или още по-лошо - да ги диктуват на независимите контролни органи и да ги използват като оръжие, тогава се губи доверието в цялата държава. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции. Осъзнавате ли накъде тласкате държавата? Спрете се!

ГЕРБ изтъкнаха, че има устни указания от Министерството на финансите към АПИ да изготвят документи, така че разходи за дейности от 2026 г. се прехвърлят в приключилата бюджетна 2025.

Преди дни от Министерството на финансите изпратиха позиция с която определят информацията за манипулиране на държавния дефицит като спекулация.

Припомнят, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й или извършваните от нея проверки.

“Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки.”

По темата работиха: Милена Кирова и Ирина Цонева