БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 02:55 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Опозицията с призив към управляващите да вземат мерки за високите цени на горивата. Идеите на различните формации са от 20 евроцента намаление на цената за литър бензин и дизел до корекция в цената на ДДС за горивата.

Отговорът на премиера: правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния и училищния транспорт, бърза помощ, както и на най-уязвимите.

Да има директни компенсации за хората заради високите цени на горивата - за това настояват от "Демократична България".

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България":
Ние предлагаме 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел както и пропанбунат, а от нормалните безнзин и дизел. В момента заради високите цени приходите в бюджета от данък добавена стойност компенсират изцяло тези 20 евроцента.

ПП предупредиха: задава се сериозен инфлационен шок и ако кабинетът изпусне кризата - няма да се оправим поне две години.

Асен Василев - председател на Продължаваме промяната:
Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки, ако не знаят как - да препишат мерките от 2022г.

"Възраждане" изброиха възможните мерки, които очакват от кабинета:

Димо Дренчев - депутат от ПГ на "Възраждане":
Корекция в цената на ДДС за горивата, защото акцизите вече са много ниски, или някакъв тип субсидия за фирмите, които ползват горива и за гражданите, дали ще е на критерии социално слаби, но тези мерки трябва да започнат да се обсъждат.

Отговорът на властта: работи се в две направления. Първото е да има по-голям капацитет за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Кабинетът разработва и пакет от мерки за най-уязвимите.

Румен Радев - министър-председател на Република България:
В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените.

ГЕРБ-СДС обвиниха регионалния министър, че е показал на комисия доклад от Сметната палата за одит на АПИ, а такъв няма. Няма и проект на доклад - отговорили от сметната палата на ГЕРБ.

Теменужка Петкова - депутат от ПГ на ГЕРБ:
Когато управляващите започнат да си измислят резултат от одитни доклади или още по-лошо - да ги диктуват на независимите контролни органи и да ги използват като оръжие, тогава се губи доверието в цялата държава. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции. Осъзнавате ли накъде тласкате държавата? Спрете се!

ГЕРБ изтъкнаха, че има устни указания от Министерството на финансите към АПИ да изготвят документи, така че разходи за дейности от 2026 г. се прехвърлят в приключилата бюджетна 2025.

Преди дни от Министерството на финансите изпратиха позиция с която определят информацията за манипулиране на държавния дефицит като спекулация.

Припомнят, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й или извършваните от нея проверки.

Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки.”

По темата работиха: Милена Кирова и Ирина Цонева

#Ивайло Мирчев  #Димо Дренчев #опозицията #Министерство на финансите #Асен Василев #критики #НС #цените на горивата #Теменужка Петкова #Румен Радев #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Пазари

По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година
По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година
Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток
Чете се за: 00:50 мин.
България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов
Чете се за: 03:37 мин.
Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас
Чете се за: 02:42 мин.
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
12555
Чете се за: 03:35 мин.
Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ