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Министър Ива Петрова: България има ядрено минало, има и ядрено бъдеще

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министър ива петрова българия ядрено минало ядрено бъдеще
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„България има ядрено минало, има и ядрено бъдеще“. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова при откриването на 5-ата Международна ядрена конференция и изложение „Ядрена енергетика - от амбиции към реализация“, която се провежда под патронажа на Министерството на енергетиката.

Министър Петрова подчерта, че ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност, икономическата конкурентоспособност и устойчивия растеж на страната:

„С над пет десетилетия опит в експлоатацията на ядрени мощности, изградена професионална общност и експертен потенциал България има силна основа за следващия етап от развитието на сектора“.

В този смисъл тя открои значението на „АЕЦ Козлодуй“ за българската електроенергийна система и последователните усилия на правителствено ниво за реализиране на проекта за новите мощности на централата.

„Изграждането на 7-и и 8-и блок ще бъде важен двигател за инвестиции, технологичното развитие и модернизация на българската индустрия, създавайки нови възможности за висококвалифицирана заетост“, категорична бе министър Петрова.

Следващият етап е превръщането на стратегическия избор в реален проект чрез последователно преминаване през техническите, регулаторните, финансовите и търговските процедури. Ключово за този процес е решенията да се вземат с необходимата предвидимост и отговорност, така че всяка стъпка да създава сигурна основа за следващата. В по-широк план развитието на нови ядрени мощности има значение и за устойчивостта на електроенергийната система в Югоизточна Европа предвид нарастващото търсене на надеждна и нисковъглеродна електроенергия.

„Паралелно изследваме и възможностите за внедряване на малки модулни реактори. Потенциалът на тази нова технология следва да бъде оценяван цялостно – от гледна точка на безопасността и икономическата им жизнеспособност до регулаторната готовност и реалните потребности“, обясни енергийният министър.

Наред с технологичния избор, важен приоритет е максимална част от създадената добавена стойност да остава в българската икономика, като българските компании получат възможност за активно участие във веригата на доставки.

Министърът на енергетиката постави акцент и върху подготовката на следващото поколение специалисти и необходимостта натрупаните знания и опит в сектора да бъдат предадени на младите хора.

„Нито една технология, колкото и модерна да бъде, не може да замени знанията, професионализма и отговорността на хората“, изтъкна тя.

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