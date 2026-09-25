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Потребителска кошница: Колко пъти може да я напълним с една заплата в Благоевград?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Средната работна заплата в Благоевградска област отново е най-ниската в страната – 996 евро през юни. Областта остава единствената, в която средното възнаграждение е под 1000 евро. В същото време храната продължава да заема все по-голяма част от семейния бюджет. Колко струва една потребителска кошница и колко пъти можем да я напълним със средната месечна заплата?

За Юсув Техеров сметката започва още преди касата – кое е необходимо, какво може да почака и за кое просто няма да стигнат парите.

Юсув Техеров: „Количката е 110 евро. Във Франция съм, там работя лятото, толкова не е. При 11, 12 евро на час взимам. Тука това е безбожие“.

Доц. Владимир Ценков, икономист: „Въпреки че всички се оплакваме, че цените са високи, всъщност потреблението продължава да расте. За последните седем месеца имаме ръст със 7.1%. Но най-големият двигател за растеж на цените всъщност е растежът на цените на горивата. Близо 35% на годишна база. Това е доста тревожно“.

На този фон доходите в Благоевградска област не успяват да наваксат темпото на разходите. По данни на Националния статистически институт през юни средната работна заплата е 996 евро – най-ниската в страната.

Георги: „Спрямо нашите заплати цените на продуктите са нещо ужасно спрямо другите държави в европейския съюз“.

Екип на "По света и у нас" провери цените в магазините в Благоевград.

В един от супермаркетите в Благоевград основни продукти, които присъстват в пазарската количка на почти всяко домакинство, сметката е 41.50 евро. При средната заплата за областта сумата стига за 24 такива колички.

Савина Куртева: „Накрая на месеца със сигурност изхарчвам повече пари, а не съм си купила повече неща“.

А ако горивата продължат да поскъпват, цените на продуктите по рафтовете също ще се повишат, предупреждават експертите.

#потребителска кошница #средна заплата #Благоевградска област #новини в Метрото

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