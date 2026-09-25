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Разследват организиран канал след задържането на грузинец с 24 мигранти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Грузински гражданин остава в ареста за трафик на 24 мигранти от Афганистан. Мъжът е задържан в бургаското село Ясна поляна, докато превозвал чужденците в товарен автомобил. Районният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Случаят е от 20 септември, а сред афганистанските граждани, които са били превозвани в товарен автомобил, има и четирима непълнолетни.

"На 20 септември полицейски служители при Гранично полицейско управление Резово, на устроен пост в района на село Ясна Поляна, община Приморско, забелязват приближаващ микробус, който е с чужда регистрация. Направило им впечатление, че е силно претоварен и решават да го спрат. Подават стоп-палка, при което микробусът не спира и това налага последващо преследване, което е кратковременно, но в крайна сметка в района на село Ясна Поляна е спрян. Установен е водачът, който е грузински гражданин, младо момче на около 21 - 22 години. В товарния отсек на микробуса са открити 24 чужденци, афганистанци, четирима от които непълнолетни, в добро общо състояние иначе са били натъпкани вътре", Христо Христов, който е наблюдаващ прокурор.

Той добави, че по добитата до настоящия момент информация, лицата са преминали българо-турската граница незаконно и впоследствие са били отведени до точка, на която ги е чакал шофьорът.

"Към настоящия момент можем да кажем, че се касае най-вероятно за участие в организиран канал, тепърва предстоят множество действия по разследването за установяването и на други лица, които също може да имат съпричастност към извършеното престъпление."

Вижте целия разговор в прякото включване на Елеана Цанова.

#грузинец #афганистанци #мигранти

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