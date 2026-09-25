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5 км е опашката от тирове на ГКПП "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 02:37 мин.
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Продължава ремонтът на пункта, предвижда се и изграждането на "Капитан Андреево - Север"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Вече повече от месец тече реконструкция на ГКПП "Капитан Андреево", което води до струпване на тежкотоварни камиони и изключително натоварен трафик. На моменти опашката стига до Свиленград. Дори рано сутринта в петък опашката е с дължина от 5 км.

Георги Господинов, началник на МП "Капитан Андреево": "Изключително засилен трафик регистрираме от агенция "Митници". Навлизаме в последното тримесечие на годината, което е характерно с това, че всички фирми се опитват да изпълнят своите договори, да осъществят своите доставки. За това следващите три месеца очакваме изключително натоварен трафик."

Строително-ремонтни дейности на пункта текат бързо и е създадена добра организация да не намалим пропускателната способност. Средно на дневна база се обработват около 2400 товарни автомобила в двете посоки, което е и максималният капацитет за момента.

Именно поради увеличаването на трафика през всяка година са и насочени нашите усилия и започналата тази строително-ремонтна дейност, за да увеличим пропускателната способност на пункта.

"В момента сме на трасе изходящи товарни автомобили. Както казахте, опашката е около 4 км. Това, което виждаме и което виждат зрителите е изграждат се навеси за новите електронни везни. Този етап се очаква да приключи до края на годината, при който ще има 4 нови електронни везни на вход и 4 нови електронни везни на изход. Проектът трябва да завърши до лятото на следващата година, когато очакваме засиления трафик.

Целта на тази реконструкция е капацитетът на пункта да бъде увеличен с 25 на 100. Трафикът нараства със всяка година, а усилия са насочени в към изграждането на "Капитан Андреево - Север".

"Съвсем наскоро имаше среща между българската и турската страна, където беше посетено мястото, където ще бъде изграден новия пункт. Сега геодезистите работят по определение на точки и съвсем скоро се очаква да започне и планирането и изграждането на новия пункт."

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#ГКПП „Капитан Андреево“ #интензивно движение #опашки от камиони

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