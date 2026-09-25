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Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на президентските избори

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Чете се за: 02:47 мин.
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Очертава се ниска избирателна активност на предстоящите на 25 октомври президентските избори, както и балотаж. Това казаха в студиото на "Денят започва" социолозите Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" и Първан Симеонов от "Мяра".

Възможно е да не получим толкова висока активност, колкото на последните президентски избори, Тоест активността може да се окаже дори исторически ниска, каза още Първан Симеонов. Ако погледнем предходните и попредишните президентски избори, то виждаме активност, която спадна от 3 милиона и 800 хиляди на около 2 милиона и 600 хиляди:

Първан Симеонов, "Мяра":"Ако човек седне да смята потенциалните масивни гласове, човек може да се уплаши, защото аз понякога трудно ги изкарвам над 2 милиона, но все пак 2 милиона и 200, 2 милиона е 300 хиляди души. Потенциални гласове, ако изборите бяха утре, но те няма да са утре, кампанията предстои все пак. Затова не приемайте тези числа като прогноза, а просто като потенциален ориентир."

По думите на Геновева Петрова, проблем е, че въпреки рекордния брой кандидати, не се очертава един, който да мотивира избирателите да отидат до урните:

Геновева Петрова, "Алфа Рисърч": "Аз съм съгласна, че очакването е за по-скоро, условно казано, ниска избирателна активност. Но тази тенденция се дължи най-вече на това, че няма сред кандидатите, няма този кандидат, който да наистина да мотивира силно, по някакъв начин, избирателите. Защото поне това, което имаме като предварителни наблюдения от доста преди, изобщо в началото на политическия сезон, така ни даваше основания да смятаме, че за голяма част от избирателите има неяснота, просто не знаят кого да изберат. Няма този харизматичен или въобще убедителен за тях кандидат, за когото да застанат наистина с пълното желание да отидат и да подкрепят него."

Според Първан Симеонов, ако се говори за ясно очертаващ се фаворит на изборите, това може да демобилизира част от избирателите. Той допълни, че на президентските избори обикновено има изненади.

Вижте целия разговор във видеото

#президентски вот #ниска избирателна активност #геновева петрова #социолози #Първан Симеонов

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