НА ЖИВО: Депутатите гледат на второ четене минималната работна заплата

Започна заседанието на парламента. В началото депутатите вкараха като извънредна точка второ четене за минималната работна заплата и първо четене на акцизите и удължи работата си до изчерпване на законодателната програма.

По план работата на Народното събрание трябваше да започне с парламентарен контрол на петима министри.



Регионалният министър Иван Шишков трябва да дава отговори свързани с ремонта на някои пътища, включително и обхода на Кресна, както и на въпрос свързан с политиката на правителството за толсистемата.

МВР-министърът Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с изнесената информация от него за предпазни съоръжения без документация.

Министърът на образованието Георги Вълчев трябва да отговори за проблемите в НАТФИЗ.

Министърът на транспорта Георги Пеев и на околната среда и водите - Росица Карамфилова - също са част от парламентарния контрол.

Парламентът вкара като извънредна точка второ четене за минималната работна заплата и първо четене на акцизите и удължи работата си до изчерпване на законодателната програма.

Заседанието на парламентът гледайте ТУК.