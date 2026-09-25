С валежи в последния ден от работната седмица

Над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина – от северозапад.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 14°, в отделни котловини малко по-ниски, в София – около 7°, а максималните – от 15° - 16° в северозападните райони до 24° - 25° в Югоизточна България, в София – около 18°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е от 21° до 23°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите от Западна България – с валежи от дъжд, над 1800 - 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югоизточен, по високите върхове – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В събота ще е предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд, в планините над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, максималните – между 16° и 21°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.

В понеделник и вторник ще продължи да духа умерен, в източните райони – временно силен североизточен вятър, а на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 17° и 22°.