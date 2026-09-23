Хладно за сезона в първия ден от астрономическата есен

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Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд

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Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 4° и 12°, в София – около 7°, по Черноморието – между 12° и 16°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

По Черноморието облачността ще е променлива, по южното крайбрежие по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 19° до 21°. Температурата на морската вода е от 22° до 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Северна и Западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 19° и 24°.

В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще има валежи от дъжд. В събота валежи ще има и в източните райони. След временното затопляне, в събота максималните температури отново слабо ще се понижат и ще бъдат между 18° и 23°. Минималните температури ще се повишат, ще са между 8° и 13°.

В неделя ще бъде предимно слънчево и малко по-топло. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните райони и там има повишена вероятност на отделни места да превали слаб дъжд.

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