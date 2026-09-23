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"Намаляха кокошките" - расте популацията на чакали у нас

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Чете се за: 02:07 мин.
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В част от русенските села стопаните се оплакват, че чакалите нападат домашните им животни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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По-висока популация на чакали отчитат ловните дружини в Североизточна България. По време на пролетното преброяване в областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич са регистрирани над 12 000 хищника. В част от русенските села стопаните се оплакват, че чакалите нападат домашните им животни.

Димитър Сапунджиев от село Долно Абланово отглежда кокошки в стопанския си двор, но редовно търпи загуби от чакалите.

Димитър Сапунджиев: Намаляха кокошките и съм на мнение да се отказвам, защото тука наоколо виждате какво е, няма как да имаш животинки. Много чакали вият, даже към 18 часа, те идват тука наблизо до вратата идват чакалите. Наведнъж, сега последно девет. Седем кокошки и два петела ми вземаха.

Павлин Хаджийски е ловец от 40 години, казва, че освен на домашните животни, чакалите вредят и на популацията на дивеча.

Нападат предимно дребния дивеч, но на сърната, новородени еленчета, изобщо всичкия дивеч, който е по земята е пресиран от тях.

Ловците от местното дружество тази година са обстреляли едва 190 чакала, което е крайно недостатъчно, защото за разлика от други години рядко получават разрешение от държавните ловни стопанства.

Десислав Маринов - председател на Ловно- рибарско дружество „Филип Тотю“: Обстрелвали сме и много повече от тази година. Представете си 38 ловни дружини, по един лов да имаха, тоест четири в месеца, щеше да бъде рязко намалена популацията.

Затова преди началото на новия сезон ловците настояват, да могат да излизат по- често на санитарен обстрел за чакали.

В противен случай популацията им ще се разпространи и в съседни области.

#чакали #популация

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