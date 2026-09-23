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Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски

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Снимка: БТА/Архив
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Министърът на вътрешните работи е изпратил сигнал с искане до Националната агенция по приходите за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарна група на ДПС Делян Пеевски.

"Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети", посочва в позицията си Демерджиев.

Вътрешният министър подчертава, че според информацията, с която разполага МВР, стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури.

Министърът очаква НАП да провери:

- действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

- периода, през който са извършени тези разходи;

- източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

- наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

- съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди.

#Иван Демерджиев #делян пеевски #ДПС

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