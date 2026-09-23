Засилване на сътрудничеството между България и Йордания обсъдиха президентът Йотова и крал Абдула II

Засилване на сътрудничеството във всички сфери между България и Йордания обсъдиха президентът Илияна Йотова и Негово Величество краля на Хашемитското кралство Йордания Абдула II, съобщиха от пресцентъра на президентството.

Срещата се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Президентът Йотова подчерта значението на партньорството между България и Йордания и политическия диалог на най-високо равнище между двете страни. Тя изтъкна позитивното развитие на търговските отношения между двете държави. Българският президент и йорданският крал откроиха възможностите за съвместни проекти в сферата на отбраната, високите технологии, изкуствения интелект.

Държавният глава открои официалното посещение на крал Абдула II в София през април 2025 г. по покана на президента Румен Радев, съпътствано от среща на високо равнище на процеса „Акаба“.

Абдула II запозна президента Йотова с подготвяната среща на високо ниво Йордания – Европейски съюз, посветена на възстановяването на страни от Близкия изток. Йорданският крал специално подчерта ролята на българските строителни фирми.

Във връзка с кризата в Близкия изток държавният глава и йорданският крал бяха категорични, че са твърде много констатациите, но липсват реални действия за нейното прекратяване. Обща беше позицията, че трябва да има свобода на корабоплаването през Ормузкия проток, без монопол на която и да е държава.