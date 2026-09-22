Утре настъпва астрономическата есен

Слаб сняг преваля на връх Мусала и в някои от планинските ни курорти в последния ден от астрономическото лято. Утре, 23 септември, е началото на астрономическата есен и денят ще започне да става все по-къс от нощта. Минималните температури в сряда ще бъдат по-ниски от днес, в по-голямата част от страната между 4° и 9°, в София – около 7°, на места в Южна България – 11°–12°, по Черноморието – от 12° до 16°, а максималните ще се задържат почти без промяна, между 17° и 22°, на морския бряг – от 19° до 21°. Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд.

Ще духа умерен, по Черноморието – временно силен вятър от север-северозапад. По-значителна облачност ще има по южното крайбрежие и главно там на места ще превали, а максималните температури ще бъдат по-ниски от температурата на морската вода.

Сняг ще превалява и през следващото денонощие по високите планински части, където температурите и през деня ще останат под нулата. В по-ниските райони валежите ще бъдат от дъжд. Ще остане много ветровито, със силен северозападен вятър.

По-студено от обичайното ще бъде утре не само у нас, навсякъде на Балканите, както и в повечето страни от Централна и Източна Европа – областта в лилаво на картата. По-високи от климатичните норми ще бъдат температурите на Британските острови, в части от Франция, както и на Пиренеите, където за пореден ден ще бъде горещо, с температури над 30°. В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево. Валежи ще има в северозападните и северни райони от континента, както и в Източна Европа.

Ще вали на Балканите, но вече на много по-малко места и предимно слабо. Максималните температури в столиците ще бъдат от 17° в София до 26° в Тирана.

След няколко дни с ветровито време, в четвъртък вятърът ще отслабне и сутринта ще има условия за слаби слани. През деня ще преобладава слънчево време и максималните температури слабо ще се повишат. В петък затоплянето ще продължи, но отново ще има валежи от дъжд, главно в Западна България.

В събота и неделя ще бъде предимно слънчево, с по-голяма вероятност за изолирани и слаби превалявания в Източна България.





