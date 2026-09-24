Облачно, ветровито и дъждовно в края на седмицата

След слънчевото време днес в по-голямата част от страната, най-много слънчеви часове ще има в понеделник, когато и вероятността за превалявания е най-малка. В останалите дни, включително и утре, ще има райони с валежи.

Още през нощта облачността ще започне да се увеличава и преди обяд в Северозападна България се очаква да завали. Там и температурите утре ще останат най-ниски – не повече от 15°–16°.

В следобедните часове валежи ще има на много места в Западна България. В останалата част от страната облачността ще е променлива, а максималните температури – от 18° до 24°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Вятърът и вълнението на морето ще бъдат слаби, а температурата на морската вода е от 21° до 23°.

За разлика от Черноморието, в последния ден от работната седмица в планините ще бъде предимно облачно и ветровито, с временно силен югоизточен, по високите върхове – югозападен вятър. Ще вали в масивите от Западна България, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1800 метра.

Значителни валежи от дъжд ще има утре в западните райони от Балканите. Ще вали и в южните части от Апенините, включително и на остров Сицилия.

Валежи ще има и в Северна Европа, която е под влиянието на обширна област от ниско атмосферно налягане.

В останалата част от континента ще бъде почти безоблачно. В Централна Европа ще се задържи хладно за сезона, но към Западна се пренася по-топъл въздух и повишението на температурите там ще продължи.

На Пиренеите за пореден ден ще бъде горещо, с температури над 30°, а в Южна Испания се очакват стойности до около 37°–38°.

У нас през повечето от близките дни в по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат под 20°.

Ще има и валежи. В събота ще вали в много райони от страната, на повече места в Източна и Южна България. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще намалее. Превалявания се очакват главно в източните и планинските райони.

В началото на новата седмица ще вали в източната половина от страната, където ще бъде и много ветровито, както и в планинските райони.