БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина Марина Влади
Чете се за: 01:20 мин.
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на...
Чете се за: 00:32 мин.
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил...
Чете се за: 01:17 мин.
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в...
Чете се за: 03:35 мин.
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Облачно, ветровито и дъждовно в края на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След слънчевото време днес в по-голямата част от страната, най-много слънчеви часове ще има в понеделник, когато и вероятността за превалявания е най-малка. В останалите дни, включително и утре, ще има райони с валежи.

Още през нощта облачността ще започне да се увеличава и преди обяд в Северозападна България се очаква да завали. Там и температурите утре ще останат най-ниски – не повече от 15°–16°.

В следобедните часове валежи ще има на много места в Западна България. В останалата част от страната облачността ще е променлива, а максималните температури – от 18° до 24°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Вятърът и вълнението на морето ще бъдат слаби, а температурата на морската вода е от 21° до 23°.

За разлика от Черноморието, в последния ден от работната седмица в планините ще бъде предимно облачно и ветровито, с временно силен югоизточен, по високите върхове – югозападен вятър. Ще вали в масивите от Западна България, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1800 метра.

Значителни валежи от дъжд ще има утре в западните райони от Балканите. Ще вали и в южните части от Апенините, включително и на остров Сицилия.

Валежи ще има и в Северна Европа, която е под влиянието на обширна област от ниско атмосферно налягане.

В останалата част от континента ще бъде почти безоблачно. В Централна Европа ще се задържи хладно за сезона, но към Западна се пренася по-топъл въздух и повишението на температурите там ще продължи.

На Пиренеите за пореден ден ще бъде горещо, с температури над 30°, а в Южна Испания се очакват стойности до около 37°–38°.

У нас през повечето от близките дни в по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат под 20°.

Ще има и валежи. В събота ще вали в много райони от страната, на повече места в Източна и Южна България. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще намалее. Превалявания се очакват главно в източните и планинските райони.

В началото на новата седмица ще вали в източната половина от страната, където ще бъде и много ветровито, както и в планинските райони.

#времето днес #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
1
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София пряко...
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
3
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
4
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
5
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
6
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Времето

Валижи над Западна България в петък
Валижи над Западна България в петък
Очакват ни условия за слани в четвъртък Очакват ни условия за слани в четвъртък
5312
Чете се за: 02:40 мин.
През нощта вятърът ще отслабне, но утре ще има условия за образуване на слани През нощта вятърът ще отслабне, но утре ще има условия за образуване на слани
Чете се за: 02:32 мин.
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0° Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
17175
Чете се за: 02:37 мин.
Хладно за сезона в първия ден от астрономическата есен Хладно за сезона в първия ден от астрономическата есен
Чете се за: 02:22 мин.
Утре настъпва астрономическата есен Утре настъпва астрономическата есен
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.
По света
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ