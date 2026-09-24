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Валижи над Западна България в петък

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще остане все още без валежи.

В Източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в отделни котловини – малко по-ниски, в София – около 7°.

Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често – значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд – в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина – от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в северозападните райони до 24-25° в Югоизточна България, в София – около 18°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде предимно облачно. В масивите от Западна България – с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове – югозападен, вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В събота ще бъде предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд, в планините над 2200 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, максималните – между 16° и 21°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.

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