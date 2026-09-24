Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна, заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща „на четири очи“ с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава.

Войната в Украйна беше във фокуса на разговорите между двамата лидери.

"Това е истинска драма на днешното време, защото не за първи път се случва, когато разговарям с някой от нашите партньори тук, във Варшава, и говоря за това колко агресивно е поведението на Русия и какъв проблем създава това и за Полша, именно в този момент руснаците решават да го докажат. Докато преди малко разговаряхме, отново беше атакувана Украйна в близост до границите с Полша и отново трябваше да евакуираме граничните пунктове в Хрубешов и Дорогуск. Предполагате какви загуби и какви нерви предизвиква това. Тази ситуация ни кара много последователно да действаме тук, в Полша, да си сътрудничим с Украйна, но също така да предупреждаваме Европа и европейските партньори, че това време наистина е трудно и че трябва добре да се подготвим за следващите седмици и месеци."

Есента и зимата наистина могат да бъдат критични, подчерта Туск.

"И аз си давам сметка за всички различия, включително между Полша и България, но по един въпрос, що се отнася до Украйна и Русия, имаме очевидна и обща позиция. Тази война трябва да приключи възможно най-скоро и то не при условията на агресора, а при честни, справедливи условия, така че мирът да бъде траен. В момента не се вижда добра воля от страна на президента Путин и Москва в никаква степен и това също го знаем."

Полският премиер обясни, че страната му има сериозни проблеми с железопътната инфраструктура, заради повтарящи се актове на саботаж.

"Не обичам да определям без стопроцентова сигурност кое е саботаж и кое е инцидент, но това изглежда зле и бих искал да знаеш при какви условия ни се налага да работим."

Премиерът Румен Радев заяви, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на Източния фланг на НАТО.

"До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжни да правим всичко възможно и така че час по-скоро на тази война да се сложи край."

Министър-председателят обобщи, че Полша и България трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства.