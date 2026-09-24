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Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 04:12 мин.
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туск радев последователно подкрепяме украйна
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Трябва много последователно да подкрепяме Украйна, заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща „на четири очи“ с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава.

Войната в Украйна беше във фокуса на разговорите между двамата лидери.

"Това е истинска драма на днешното време, защото не за първи път се случва, когато разговарям с някой от нашите партньори тук, във Варшава, и говоря за това колко агресивно е поведението на Русия и какъв проблем създава това и за Полша, именно в този момент руснаците решават да го докажат. Докато преди малко разговаряхме, отново беше атакувана Украйна в близост до границите с Полша и отново трябваше да евакуираме граничните пунктове в Хрубешов и Дорогуск. Предполагате какви загуби и какви нерви предизвиква това. Тази ситуация ни кара много последователно да действаме тук, в Полша, да си сътрудничим с Украйна, но също така да предупреждаваме Европа и европейските партньори, че това време наистина е трудно и че трябва добре да се подготвим за следващите седмици и месеци."

Есента и зимата наистина могат да бъдат критични, подчерта Туск.

"И аз си давам сметка за всички различия, включително между Полша и България, но по един въпрос, що се отнася до Украйна и Русия, имаме очевидна и обща позиция. Тази война трябва да приключи възможно най-скоро и то не при условията на агресора, а при честни, справедливи условия, така че мирът да бъде траен. В момента не се вижда добра воля от страна на президента Путин и Москва в никаква степен и това също го знаем."

Полският премиер обясни, че страната му има сериозни проблеми с железопътната инфраструктура, заради повтарящи се актове на саботаж.

"Не обичам да определям без стопроцентова сигурност кое е саботаж и кое е инцидент, но това изглежда зле и бих искал да знаеш при какви условия ни се налага да работим."

Премиерът Румен Радев заяви, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на Източния фланг на НАТО.

"До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжни да правим всичко възможно и така че час по-скоро на тази война да се сложи край."

Министър-председателят обобщи, че Полша и България трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства.

"Ето, както и това се случва днес в Полша — готовност за реакция на всякакви хибридни атаки, атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България. Така че ние трябва да развиваме и Полша вече е направила много за антидрон системи. Имаме общи проекти, например F-16 и ще се радвам с Полша да обменяме опит и в поддръжката на тези самолети, и в тяхното обучение на нашите летци. Така че трябва да продължим да обменяме още по-задълбочена разузнавателна информация, за да предотвратяваме нови потенциални кризи. И искам да благодаря на премиера Туск за помощта, за подкрепата на българските МиГ-29 в оперативна готовност, защото това е все още самолетът, с който ние изпълняваме мисията Air policing в интегрираната система за ПВО на НАТО."

#премиерът Румен Радев #войната в Украйна #Доналд Туск #Варшава #Полша

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